SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Engulfing And Pin Bar Price Action
Arvind Verma

Engulfing And Pin Bar Price Action

Arvind Verma
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
Exness-MT5Real6
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
17 (65.38%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (34.62%)
En iyi işlem:
19.02 USD
En kötü işlem:
-55.71 USD
Brüt kâr:
175.53 USD (134 190 pips)
Brüt zarar:
-203.80 USD (131 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (51.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.67 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
30.92%
Maks. mevduat yükü:
24.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
17 (65.38%)
Satış işlemleri:
9 (34.62%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.09 USD
Ortalama kâr:
10.33 USD
Ortalama zarar:
-22.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-69.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.77 USD (2)
Aylık büyüme:
-5.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.08 USD
Maksimum:
107.36 USD (18.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.73% (107.36 USD)
Varlığa göre:
3.96% (19.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.02 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +51.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
https://www.mql5.com/en/market/product/146469?source=Site+Profile+Seller 


This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
It focuses on quality over quantity, taking only a few high-probability trades each month — but with excellent risk-to-reward ratios.

✅ Key Features:
 • No Martingale
 • No Grid
 • Fixed TP/SL — trades are managed dynamically based on market conditions
 • Strict Risk Management
 • Designed for steady, long-term growth

My personal trading software and professional market analysis back this strategy.
It avoids overtrading, reduces drawdowns, and aims for consistent monthly growth.

💬 Note:
Trading frequency is intentionally low — perfect for traders who prefer patience and precision over constant market noise.

📈 Join now and grow with a proven, disciplined trading approach.


İnceleme yok
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 03:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 19:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 19:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 19:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 19:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 19:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Engulfing And Pin Bar Price Action
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
473
USD
3
100%
26
65%
31%
0.86
-1.09
USD
19%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.