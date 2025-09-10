- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
17 (65.38%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (34.62%)
En iyi işlem:
19.02 USD
En kötü işlem:
-55.71 USD
Brüt kâr:
175.53 USD (134 190 pips)
Brüt zarar:
-203.80 USD (131 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (51.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.67 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
30.92%
Maks. mevduat yükü:
24.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
17 (65.38%)
Satış işlemleri:
9 (34.62%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.09 USD
Ortalama kâr:
10.33 USD
Ortalama zarar:
-22.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-69.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.77 USD (2)
Aylık büyüme:
-5.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.08 USD
Maksimum:
107.36 USD (18.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.73% (107.36 USD)
Varlığa göre:
3.96% (19.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.02 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +51.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
It focuses on quality over quantity, taking only a few high-probability trades each month — but with excellent risk-to-reward ratios.
✅ Key Features:
• No Martingale
• No Grid
• Fixed TP/SL — trades are managed dynamically based on market conditions
• Strict Risk Management
• Designed for steady, long-term growth
My personal trading software and professional market analysis back this strategy.
It avoids overtrading, reduces drawdowns, and aims for consistent monthly growth.
💬 Note:
Trading frequency is intentionally low — perfect for traders who prefer patience and precision over constant market noise.
📈 Join now and grow with a proven, disciplined trading approach.
İnceleme yok
