- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
774
Kârla kapanan işlemler:
476 (61.49%)
Zararla kapanan işlemler:
298 (38.50%)
En iyi işlem:
255.92 USD
En kötü işlem:
-1 079.68 USD
Brüt kâr:
32 287.62 USD (7 986 053 pips)
Brüt zarar:
-33 996.43 USD (7 848 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (798.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
798.80 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
65.02%
Maks. mevduat yükü:
14.45%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
418 (54.01%)
Satış işlemleri:
356 (45.99%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-2.21 USD
Ortalama kâr:
67.83 USD
Ortalama zarar:
-114.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-759.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 398.94 USD (4)
Aylık büyüme:
25.13%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 438.92 USD
Maksimum:
3 503.39 USD (57.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.77% (3 503.39 USD)
Varlığa göre:
8.31% (311.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|436
|XAUUSD
|263
|JP225
|25
|US30
|21
|USDJPY
|13
|US500
|11
|EURUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|167
|XAUUSD
|-1.7K
|JP225
|-312
|US30
|-139
|USDJPY
|303
|US500
|-113
|EURUSD
|121
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|244K
|XAUUSD
|-3.9K
|JP225
|-71K
|US30
|-22K
|USDJPY
|2K
|US500
|-12K
|EURUSD
|378
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +255.92 USD
En kötü işlem: -1 080 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +798.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -759.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 7
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 36
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
12
98%
774
61%
65%
0.94
-2.21
USD
USD
58%
1:500