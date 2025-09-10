SinyallerBölümler
Yi Jian Feng

IC zt

Yi Jian Feng
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
774
Kârla kapanan işlemler:
476 (61.49%)
Zararla kapanan işlemler:
298 (38.50%)
En iyi işlem:
255.92 USD
En kötü işlem:
-1 079.68 USD
Brüt kâr:
32 287.62 USD (7 986 053 pips)
Brüt zarar:
-33 996.43 USD (7 848 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (798.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
798.80 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
65.02%
Maks. mevduat yükü:
14.45%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
418 (54.01%)
Satış işlemleri:
356 (45.99%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-2.21 USD
Ortalama kâr:
67.83 USD
Ortalama zarar:
-114.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-759.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 398.94 USD (4)
Aylık büyüme:
25.13%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 438.92 USD
Maksimum:
3 503.39 USD (57.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.77% (3 503.39 USD)
Varlığa göre:
8.31% (311.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 436
XAUUSD 263
JP225 25
US30 21
USDJPY 13
US500 11
EURUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 167
XAUUSD -1.7K
JP225 -312
US30 -139
USDJPY 303
US500 -113
EURUSD 121
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 244K
XAUUSD -3.9K
JP225 -71K
US30 -22K
USDJPY 2K
US500 -12K
EURUSD 378
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +255.92 USD
En kötü işlem: -1 080 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +798.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -759.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OxSecurities-Live
0.00 × 4
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 36
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
74 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 03:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 02:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 18:25
A large drawdown may occur on the account again
