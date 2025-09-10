SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD Precision Signals
Evaldas Ramulionis

XAUUSD Precision Signals

Evaldas Ramulionis
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
24 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (29.41%)
En iyi işlem:
201.84 EUR
En kötü işlem:
-159.73 EUR
Brüt kâr:
864.96 EUR (23 765 pips)
Brüt zarar:
-625.00 EUR (20 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (126.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
201.84 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
34.52%
Maks. mevduat yükü:
28.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
19 (55.88%)
Satış işlemleri:
15 (44.12%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
7.06 EUR
Ortalama kâr:
36.04 EUR
Ortalama zarar:
-62.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-213.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-213.35 EUR (2)
Aylık büyüme:
47.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.96 EUR
Maksimum:
213.35 EUR (29.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.59% (213.35 EUR)
Varlığa göre:
24.27% (123.23 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +201.84 EUR
En kötü işlem: -160 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +126.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -213.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 42
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Günde iki işlem: sabah açılır, akşam veya daha önce kapanır (nadiren ertesi gün).
Tamamen otomatik – manuel müdahale yok.
Kontrollü risk yönetimi ile istikrarlı büyümeye odaklı.
Günlük tutarlı fırsatlar arayan yatırımcılar için ideal.
Özel teklif: İlk iki abone, ilk ay ödemesini PayPal üzerinden geri alacak!


İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 05:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 04:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 17:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 17:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 17:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
