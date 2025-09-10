Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 29 TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 6 Exness-Real17 0.02 × 219 Tickmill-Live10 0.10 × 97 ThreeTrader-Live 0.24 × 809 ICMarketsSC-Live26 0.46 × 1787 Alpari-ECN1 0.50 × 4 BlueberryMarkets-Live 0.55 × 381 ICMarketsSC-Live32 0.71 × 15167 RoboForex-Prime 0.74 × 103 Exness-Real11 0.81 × 75 ICMarketsSC-Live15 1.09 × 56 OctaFX-Real7 1.30 × 592 Pepperstone-Edge12 1.33 × 189 Tickmill-Live04 1.44 × 18 OctaFX-Real 2.08 × 287 OctaFX-Real3 2.63 × 48 RoboForex-Pro-3 2.89 × 46 SageFx-Live 3.39 × 173 NPBFX-Real 3.93 × 28 TradeMaxGlobal-Live10 3.94 × 4093 VantageFXInternational-Live 4 4.00 × 3 ICMarketsSC-Live24 4.27 × 44 OctaFX-Real8 4.56 × 250