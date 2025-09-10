- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
5.16 USD
En kötü işlem:
-5.94 USD
Brüt kâr:
13.35 USD (1 508 pips)
Brüt zarar:
-5.94 USD (594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (12.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.86 USD (14)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
57.44%
Maks. mevduat yükü:
13.85%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
6 (37.50%)
Satış işlemleri:
10 (62.50%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
0.89 USD
Ortalama zarar:
-5.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.94 USD (1)
Aylık büyüme:
12.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.94 USD (8.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.15% (5.94 USD)
Varlığa göre:
38.07% (27.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|GBPNZD
|2
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|0
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|1
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|312
|GBPNZD
|84
|EURUSD
|15
|GBPJPY
|318
|AUDUSD
|19
|EURJPY
|94
|USDJPY
|46
|XAUUSD
|26
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.16 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tradeview-Live
|0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
Exness-Real17
|0.02 × 219
Tickmill-Live10
|0.10 × 97
ThreeTrader-Live
|0.24 × 809
ICMarketsSC-Live26
|0.46 × 1787
Alpari-ECN1
|0.50 × 4
BlueberryMarkets-Live
|0.55 × 381
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 15167
RoboForex-Prime
|0.74 × 103
Exness-Real11
|0.81 × 75
ICMarketsSC-Live15
|1.09 × 56
OctaFX-Real7
|1.30 × 592
Pepperstone-Edge12
|1.33 × 189
Tickmill-Live04
|1.44 × 18
OctaFX-Real
|2.08 × 287
OctaFX-Real3
|2.63 × 48
RoboForex-Pro-3
|2.89 × 46
SageFx-Live
|3.39 × 173
NPBFX-Real
|3.93 × 28
TradeMaxGlobal-Live10
|3.94 × 4093
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
|4.27 × 44
OctaFX-Real8
|4.56 × 250
Safe and profesional trading... only 1 trade will be taken at a time. I have good experience in forex.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
67
USD
USD
3
0%
16
93%
57%
2.24
0.46
USD
USD
38%
1:500