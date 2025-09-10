SinyallerBölümler
Binh Phuong Thao Pham

ATP Gold Trading

Binh Phuong Thao Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
544
Kârla kapanan işlemler:
374 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (31.25%)
En iyi işlem:
29.58 USD
En kötü işlem:
-50.25 USD
Brüt kâr:
1 755.75 USD (93 090 pips)
Brüt zarar:
-1 623.07 USD (86 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (147.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.58 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
34.82%
Maks. mevduat yükü:
9.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
141
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
255 (46.88%)
Satış işlemleri:
289 (53.13%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
4.69 USD
Ortalama zarar:
-9.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-160.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.74 USD (11)
Aylık büyüme:
10.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
132.98 USD
Maksimum:
206.98 USD (19.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.60% (206.98 USD)
Varlığa göre:
12.34% (127.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 530
EURNZD-P 8
GBPUSD-P 4
GBPAUD-P 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 154
EURNZD-P -9
GBPUSD-P -15
GBPAUD-P 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P 8.4K
EURNZD-P -758
GBPUSD-P -727
GBPAUD-P 162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.58 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +147.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 00:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
