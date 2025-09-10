SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BLANDA TRADER MT4
Marco Blanda

BLANDA TRADER MT4

Marco Blanda
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 42%
Axi-US06-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
659
Kârla kapanan işlemler:
540 (81.94%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (18.06%)
En iyi işlem:
60.90 USD
En kötü işlem:
-49.80 USD
Brüt kâr:
1 209.34 USD (88 928 pips)
Brüt zarar:
-777.39 USD (280 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (73.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.07 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
100.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
292
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
298 (45.22%)
Satış işlemleri:
361 (54.78%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.24 USD
Ortalama zarar:
-6.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-19.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.27 USD (3)
Aylık büyüme:
42.24%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.15 USD
Maksimum:
140.35 USD (11.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.96% (140.35 USD)
Varlığa göre:
42.88% (472.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 377
EURUSD.pro 217
GBPUSD.pro 5
NAS100.fs 4
GBPCHF.pro 4
NZDUSD.pro 4
ETHUSD 4
GBPJPY.pro 3
EURAUD.pro 3
USDCHF.pro 3
USDCAD.pro 3
EURNZD.pro 2
USDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
CHFJPY.pro 2
AUDJPY.pro 2
CADJPY.pro 2
AUDCHF.pro 1
GBPNZD.pro 1
MXNJPY.pro 1
NK225.fs 1
AUDUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
NZDJPY.pro 1
XAGUSD.pro 1
EURCHF.pro 1
EURGBP.pro 1
USDSEK.pro 1
XAUEUR.pro 1
XPTUSD.pro 1
EURCZK.pro 1
AUDCAD.pro 1
USDMXN.pro 1
BTCUSD 1
GBPMXN.pro 1
USDPLN.pro 1
AUDNZD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 308
EURUSD.pro 169
GBPUSD.pro 9
NAS100.fs 44
GBPCHF.pro -6
NZDUSD.pro -2
ETHUSD -9
GBPJPY.pro 4
EURAUD.pro 5
USDCHF.pro 3
USDCAD.pro -6
EURNZD.pro -4
USDJPY.pro 0
CADCHF.pro 1
CHFJPY.pro -6
AUDJPY.pro 3
CADJPY.pro -2
AUDCHF.pro -2
GBPNZD.pro 1
MXNJPY.pro 0
NK225.fs -11
AUDUSD.pro 1
GBPCAD.pro -1
NZDJPY.pro 0
XAGUSD.pro 1
EURCHF.pro 0
EURGBP.pro 2
USDSEK.pro -2
XAUEUR.pro -12
XPTUSD.pro -50
EURCZK.pro 2
AUDCAD.pro 8
USDMXN.pro -8
BTCUSD 3
GBPMXN.pro -1
USDPLN.pro -3
AUDNZD.pro -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 17K
EURUSD.pro 7.9K
GBPUSD.pro 336
NAS100.fs 10K
GBPCHF.pro -51
NZDUSD.pro -173
ETHUSD -239K
GBPJPY.pro 264
EURAUD.pro 752
USDCHF.pro 187
USDCAD.pro -444
EURNZD.pro -599
USDJPY.pro 132
CADCHF.pro 86
CHFJPY.pro -625
AUDJPY.pro 205
CADJPY.pro -63
AUDCHF.pro -125
GBPNZD.pro 175
MXNJPY.pro -2.4K
NK225.fs -332
AUDUSD.pro 69
GBPCAD.pro -129
NZDJPY.pro 54
XAGUSD.pro 12
EURCHF.pro -13
EURGBP.pro 175
USDSEK.pro -62
XAUEUR.pro -192
XPTUSD.pro -9.9K
EURCZK.pro 155
AUDCAD.pro 393
USDMXN.pro -5.2K
BTCUSD 31K
GBPMXN.pro -198
USDPLN.pro -95
AUDNZD.pro -110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.90 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US06-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Segnale con buon rapporto RR
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol