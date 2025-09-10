- Büyüme
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
57 (70.37%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (29.63%)
En iyi işlem:
27.38 USD
En kötü işlem:
-84.87 USD
Brüt kâr:
1 009.36 USD (13 901 pips)
Brüt zarar:
-983.51 USD (12 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (113.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
10.86%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
53 (65.43%)
Satış işlemleri:
28 (34.57%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
17.71 USD
Ortalama zarar:
-40.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-148.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.46 USD (2)
Aylık büyüme:
1.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.78 USD
Maksimum:
178.32 USD (11.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.19% (178.12 USD)
Varlığa göre:
5.23% (78.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|25
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSD
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +27.38 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +113.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 169
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
İnceleme yok
