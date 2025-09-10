- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.97 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.47 USD (661 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (8.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.47 USD (8)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
17.69%
Maks. mevduat yükü:
0.80%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.71% (3.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|639
|AUDUSD
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.97 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.24 × 58
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 228
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 181
|
ICMarketsSC-Live14
|1.65 × 46
|
ICMarketsSC-Live23
|1.69 × 16
|
Pepperstone-Edge07
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.10 × 39
|
Tickmill-Live08
|2.64 × 22
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.82 × 11
|
ICMarketsSC-Live20
|2.96 × 53
|
VantageInternational-Live 8
|4.00 × 1
|
CityIndexAU-Live 101
|6.47 × 55
|
XMTrading-Real 256
|9.80 × 10
|
FBS-Real-9
|11.39 × 74
|
FBS-Real-3
|11.87 × 731
|
Alpari-ECN1
|13.00 × 1
In trading, success isn’t about chasing luck — it’s about following a proven path with discipline and clarity. My trading signal is built on experience, strategy, and precision, designed to remove the guesswork and give you the edge you need in the markets. Every signal is not just a number — it’s a reflection of research, tested methods, and risk management at its core. By joining me, you’re not just copying trades, you’re stepping into a journey of consistency, growth, and smarter decision-making. The markets can be unpredictable, but with the right guidance, you don’t have to trade blindly. Let my signals be your compass — guiding you through volatility, helping you seize opportunities, and showing you that steady, reliable results are possible. Don’t just trade — trade with confidence, trade with purpose, trade with me.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
509
USD
USD
3
100%
8
100%
18%
n/a
1.06
USD
USD
1%
1:500