Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live18 0.00 × 4 Exness-Real3 0.00 × 4 OrbexGlobal-Live 0.00 × 2 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live27 0.24 × 58 ICMarketsSC-Live24 0.29 × 228 ICMarketsSC-Live25 0.44 × 181 ICMarketsSC-Live14 1.65 × 46 ICMarketsSC-Live23 1.69 × 16 Pepperstone-Edge07 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 2.10 × 39 Tickmill-Live08 2.64 × 22 TradersGlobalGroup-Live 2.82 × 11 ICMarketsSC-Live20 2.96 × 53 VantageInternational-Live 8 4.00 × 1 CityIndexAU-Live 101 6.47 × 55 XMTrading-Real 256 9.80 × 10 FBS-Real-9 11.39 × 74 FBS-Real-3 11.87 × 731 Alpari-ECN1 13.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya