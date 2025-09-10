SinyallerBölümler
Nayan Moni

Mytrademt

Nayan Moni
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
665
Kârla kapanan işlemler:
478 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (28.12%)
En iyi işlem:
16.98 USD
En kötü işlem:
-22.20 USD
Brüt kâr:
588.54 USD (579 935 pips)
Brüt zarar:
-362.84 USD (337 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (52.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.44 USD (21)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
85.82%
Maks. mevduat yükü:
23.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
242
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.63
Alış işlemleri:
499 (75.04%)
Satış işlemleri:
166 (24.96%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.20 USD (1)
Aylık büyüme:
10.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
62.12 USD (2.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.50% (62.12 USD)
Varlığa göre:
9.23% (227.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 636
GBPJPY 8
GBPUSD 7
USDJPY 6
BTCUSD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
AUDCHF 1
NVDA 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 246
GBPJPY 4
GBPUSD -9
USDJPY -3
BTCUSD 0
EURUSD -2
USDCHF -8
AUDCHF -1
NVDA -2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 246K
GBPJPY 543
GBPUSD -467
USDJPY -190
BTCUSD -2.7K
EURUSD -155
USDCHF -156
AUDCHF -19
NVDA -211
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.98 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapitalLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Subscribe to get consistently limited profit with limited risk.
İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
