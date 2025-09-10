- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
29.90 USD
En kötü işlem:
-41.20 USD
Brüt kâr:
108.90 USD (1 092 pips)
Brüt zarar:
-118.20 USD (1 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (29.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.90 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
1.26%
Maks. mevduat yükü:
2.13%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.16 USD
Ortalama kâr:
27.23 USD
Ortalama zarar:
-29.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-69.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.10 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.90 USD
Maksimum:
88.30 USD (8.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.59% (88.30 USD)
Varlığa göre:
2.00% (19.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.x
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.x
|-84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GatraMegaBerjangka-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Axel Technologies LLC:
1. Asia Tokyo open
2. Risk reward 1:1
3. Reversal and trend following
İnceleme yok
