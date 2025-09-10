SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Liberty on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha

Liberty on EURUSD

Nguyen Hang Hai Ha
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.56 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.21 USD (344 pips)
Brüt zarar:
-0.27 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.21 USD (9)
Sharpe oranı:
2.92
Alım-satım etkinliği:
0.47%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
49.00
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
11.89
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
0.36 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
0.06 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (0.06 USD)
Varlığa göre:
4.10% (4.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.56 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 daha fazla...
Live signal of EA Liberty Bot
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 06:25
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 06:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
