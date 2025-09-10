SinyallerBölümler
David Dave Bastiaans

GOLDBAGGER

0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
996
Kârla kapanan işlemler:
590 (59.23%)
Zararla kapanan işlemler:
406 (40.76%)
En iyi işlem:
1 218.96 USD
En kötü işlem:
-1 590.88 USD
Brüt kâr:
49 862.55 USD (7 486 013 pips)
Brüt zarar:
-31 297.74 USD (5 844 927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 477.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 914.74 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
975 (97.89%)
Satış işlemleri:
21 (2.11%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
18.64 USD
Ortalama kâr:
84.51 USD
Ortalama zarar:
-77.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4 389.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 389.12 USD (8)
Aylık büyüme:
25.71%
Yıllık tahmin:
312.00%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 389.12 USD (20.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.78% (4 389.12 USD)
Varlığa göre:
4.14% (3 014.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 257
USDJPY 166
EURUSD 166
GBPUSD 166
XAUJPY 127
BTCUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 17K
USDJPY -427
EURUSD -770
GBPUSD -983
XAUJPY 7.7K
BTCUSD -403
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 126K
USDJPY -68
EURUSD -6.2K
GBPUSD -8.7K
XAUJPY 87K
BTCUSD 457K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 218.96 USD
En kötü işlem: -1 591 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 477.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 389.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
1.05 × 486
BIG BALANCE no Problem.

Super Safe with High Return!!!

NEED Broker that provide XAUJPY pair.

UltimaMarkets registration : https://www.ultimamarkets.com/id/forex-trading/forex-trading-account/?affid=NzIzMDgzNw==

UltimaMarkets Wikifx : https://www.wikifx.com/en/dealer/4052654322.html

İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
