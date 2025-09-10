- Büyüme
İşlemler:
996
Kârla kapanan işlemler:
590 (59.23%)
Zararla kapanan işlemler:
406 (40.76%)
En iyi işlem:
1 218.96 USD
En kötü işlem:
-1 590.88 USD
Brüt kâr:
49 862.55 USD (7 486 013 pips)
Brüt zarar:
-31 297.74 USD (5 844 927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 477.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 914.74 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
975 (97.89%)
Satış işlemleri:
21 (2.11%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
18.64 USD
Ortalama kâr:
84.51 USD
Ortalama zarar:
-77.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4 389.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 389.12 USD (8)
Aylık büyüme:
25.71%
Yıllık tahmin:
312.00%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 389.12 USD (20.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.78% (4 389.12 USD)
Varlığa göre:
4.14% (3 014.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|USDJPY
|166
|EURUSD
|166
|GBPUSD
|166
|XAUJPY
|127
|BTCUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17K
|USDJPY
|-427
|EURUSD
|-770
|GBPUSD
|-983
|XAUJPY
|7.7K
|BTCUSD
|-403
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|126K
|USDJPY
|-68
|EURUSD
|-6.2K
|GBPUSD
|-8.7K
|XAUJPY
|87K
|BTCUSD
|457K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 218.96 USD
En kötü işlem: -1 591 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 477.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 389.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
