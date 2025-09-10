- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
174 (78.02%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (21.97%)
En iyi işlem:
73.10 USD
En kötü işlem:
-147.27 USD
Brüt kâr:
1 834.84 USD (71 996 pips)
Brüt zarar:
-907.23 USD (33 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (154.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
379.30 USD (10)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
40.08%
Maks. mevduat yükü:
9.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
149 (66.82%)
Satış işlemleri:
74 (33.18%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
4.16 USD
Ortalama kâr:
10.55 USD
Ortalama zarar:
-18.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-730.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-730.53 USD (7)
Aylık büyüme:
18.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
730.53 USD (11.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.68% (730.53 USD)
Varlığa göre:
21.71% (1 144.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.10 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +154.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -730.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
3
100%
223
78%
40%
2.02
4.16
USD
USD
22%
1:500