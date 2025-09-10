SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HedGinG ECUC B
Quan Hui Guo

HedGinG ECUC B

Quan Hui Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 94%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
64 (59.25%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (40.74%)
En iyi işlem:
29.52 USD
En kötü işlem:
-11.00 USD
Brüt kâr:
315.07 USD (15 485 pips)
Brüt zarar:
-129.39 USD (8 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (62.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
80.54%
Maks. mevduat yükü:
14.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.64
Alış işlemleri:
48 (44.44%)
Satış işlemleri:
60 (55.56%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
4.92 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.29 USD (3)
Aylık büyüme:
17.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.95 USD (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.17% (15.95 USD)
Varlığa göre:
30.96% (78.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 64
EURCHF 44
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 195
EURCHF -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 7.8K
EURCHF -880
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.52 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.30 × 57
LMAXNZ2-LIVE
0.72 × 18
FBS-Real-7
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.90 × 10
Exness-Real
2.84 × 61
ICMarketsSC-Live23
8.00 × 2
投资有风险，入市需谨慎！
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.