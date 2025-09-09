SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Safe Xauusd
Abdellah Afkir

Safe Xauusd

Abdellah Afkir
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
27 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.90%)
En iyi işlem:
17.07 USD
En kötü işlem:
-26.93 USD
Brüt kâr:
76.12 USD (4 118 pips)
Brüt zarar:
-60.45 USD (1 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (34.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.06 USD (12)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
4.24%
Maks. mevduat yükü:
73.88%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
2.82 USD
Ortalama zarar:
-15.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-23.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.93 USD (1)
Aylık büyüme:
20.07%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.65 USD
Maksimum:
27.23 USD (25.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.02% (27.11 USD)
Varlığa göre:
60.59% (46.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.1K
EURUSD 386
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.07 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +34.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
1.68 × 7719
69 daha fazla...
safe and small long term trades 

one scalp trade per day

İnceleme yok
2025.10.02 01:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 00:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.15 17:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 20:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 20:45
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.09 20:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 20:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
