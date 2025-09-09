- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
20 (64.51%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (35.48%)
En iyi işlem:
11.01 USD
En kötü işlem:
-24.02 USD
Brüt kâr:
64.47 USD (6 635 pips)
Brüt zarar:
-100.20 USD (9 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (36.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.46 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
4.40%
Maks. mevduat yükü:
178.69%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
15 (48.39%)
Satış işlemleri:
16 (51.61%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-1.15 USD
Ortalama kâr:
3.22 USD
Ortalama zarar:
-9.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-78.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.09 USD (7)
Aylık büyüme:
-63.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.09 USD
Maksimum:
82.69 USD (78.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.30% (82.69 USD)
Varlığa göre:
72.95% (77.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.01 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
AnzoCapital-Live
|7.22 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
|
Pepperstone-Demo01
|9.38 × 79
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-64%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
4
100%
31
64%
4%
0.64
-1.15
USD
USD
78%
1:500