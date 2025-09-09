Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.50 × 2 Exness-MT5Real8 1.22 × 9 PUPrime-Live 1.50 × 2 XM.COM-MT5 1.64 × 42 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 Darwinex-Live 3.53 × 68 RoboForex-ECN 3.72 × 155 FusionMarkets-Live 4.04 × 16914 ICMarketsSC-MT5 4.16 × 25 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.17 × 65 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 ICMarketsSC-MT5-2 6.26 × 941 Valutrades-Live 6.67 × 3 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 Exness-MT5Real26 6.94 × 143 ICMarketsSC-MT5-4 7.26 × 1399 Exness-MT5Real23 7.69 × 29 TASS-Live 8.15 × 26 56 daha fazla...