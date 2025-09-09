SinyallerBölümler
Phuah Heng

Losser 2

Phuah Heng
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -58%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
845
Kârla kapanan işlemler:
717 (84.85%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (15.15%)
En iyi işlem:
37.99 USD
En kötü işlem:
-181.83 USD
Brüt kâr:
1 696.29 USD (1 994 288 pips)
Brüt zarar:
-1 813.04 USD (109 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (130.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.22 USD (29)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
19.40%
Maks. mevduat yükü:
86.06%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
628 (74.32%)
Satış işlemleri:
217 (25.68%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-14.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-64.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.46 USD (2)
Aylık büyüme:
-44.85%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.85 USD
Maksimum:
409.15 USD (84.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.31% (409.23 USD)
Varlığa göre:
68.15% (204.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 750
GBPUSD 84
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 50
GBPUSD -19
USDJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.9K
USDJPY 102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.99 USD
En kötü işlem: -182 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +130.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.22 × 9
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
1.64 × 42
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Darwinex-Live
3.53 × 68
RoboForex-ECN
3.72 × 155
FusionMarkets-Live
4.04 × 16914
ICMarketsSC-MT5
4.16 × 25
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.26 × 941
Valutrades-Live
6.67 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.26 × 1399
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TASS-Live
8.15 × 26
56 daha fazla...
Follow at your own risk.
Not guarantee profit.
Don't play the game if unable to facing the losses.
İnceleme yok
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 21:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 19:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 22:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
