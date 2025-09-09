- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
140 (69.65%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (30.35%)
En iyi işlem:
9.12 USD
En kötü işlem:
-21.45 USD
Brüt kâr:
370.05 USD (369 867 pips)
Brüt zarar:
-373.60 USD (371 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (34.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.23 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
19.27%
Maks. mevduat yükü:
15.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
100 (49.75%)
Satış işlemleri:
101 (50.25%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
-6.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-71.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.39 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.31 USD
Maksimum:
161.89 USD (44.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.40% (161.89 USD)
Varlığa göre:
30.17% (82.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.12 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +34.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
