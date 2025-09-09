SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CIPONG
Abdussuhud

CIPONG

Abdussuhud
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
53 (92.98%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (7.02%)
En iyi işlem:
9.18 USD
En kötü işlem:
-8.08 USD
Brüt kâr:
87.44 USD (7 965 pips)
Brüt zarar:
-26.59 USD (2 528 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (29.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.31 USD (13)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
119.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.53
Alış işlemleri:
28 (49.12%)
Satış işlemleri:
29 (50.88%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
-6.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.08 USD (1)
Aylık büyüme:
18.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.08 USD (2.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.36% (8.08 USD)
Varlığa göre:
49.44% (18.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 18
USDCHF 16
USDCAD 12
AUDUSD 8
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 21
USDCHF 14
USDCAD 12
AUDUSD 7
EURGBP 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.7K
USDCHF 417
USDCAD 1.7K
AUDUSD 339
EURGBP 289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.18 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US12-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 35
Axi-US02-Live
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 22
Darwinex-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 3
Exness-Real5
0.00 × 5
mForex-REAL
0.00 × 5
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 4
397 daha fazla...
Growing By Doing
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
No swaps are charged
2025.09.18 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
