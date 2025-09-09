- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
53 (92.98%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (7.02%)
En iyi işlem:
9.18 USD
En kötü işlem:
-8.08 USD
Brüt kâr:
87.44 USD (7 965 pips)
Brüt zarar:
-26.59 USD (2 528 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (29.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.31 USD (13)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
119.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.53
Alış işlemleri:
28 (49.12%)
Satış işlemleri:
29 (50.88%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
-6.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.08 USD (1)
Aylık büyüme:
18.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.08 USD (2.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.36% (8.08 USD)
Varlığa göre:
49.44% (18.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|USDCHF
|16
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|8
|EURGBP
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|21
|USDCHF
|14
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|2.7K
|USDCHF
|417
|USDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|339
|EURGBP
|289
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.18 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 35
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 22
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
Exness-Real5
|0.00 × 5
|
mForex-REAL
|0.00 × 5
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 4
Growing By Doing
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
310
USD
USD
5
100%
57
92%
100%
3.28
1.07
USD
USD
49%
1:200