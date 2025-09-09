SinyallerBölümler
Yusuf Balami Sule

Axiom King

Yusuf Balami Sule
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
ICMarketsSC-Live26
1:10
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
31 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.33 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
139.23 USD (13 580 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
31 (139.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.23 USD (31)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
85.18%
Maks. mevduat yükü:
104.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (29.03%)
Satış işlemleri:
22 (70.97%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.49 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
15.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.51% (57.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.33 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +139.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.24 × 58
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 222
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 72
ICMarketsSC-Live23
1.67 × 15
ICMarketsSC-Live14
1.74 × 42
Pepperstone-Edge07
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.80 × 35
Tickmill-Live08
2.83 × 12
TradersGlobalGroup-Live
3.80 × 5
VantageInternational-Live 8
4.00 × 1
CityIndexAU-Live 101
6.47 × 55
XMTrading-Real 256
9.80 × 10
FBS-Real-3
11.32 × 423
FBS-Real-9
11.39 × 74
Alpari-ECN1
13.00 × 1
Axiom King – Precision Trading Signals
Axiom King delivers consistent, high-quality trading signals built on disciplined risk management and a proven forex strategy. Focused on capital preservation and steady growth, each trade is carefully selected using a combination of technical precision, correlation analysis, and market timing.

Subscribers benefit from:

📈 Consistent performance with transparency.

🔒 Strict risk control on every trade.

⚖ Balanced strategy blending short-term opportunities with long-term stability.

🌍 Designed for traders seeking reliable growth without reckless risk.


Whether you’re a beginner looking to grow steadily or an experienced trader seeking an additional edge, Axiom King offers signals backed by professionalism, discipline, and experience.


İnceleme yok
2025.10.27 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
