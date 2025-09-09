- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
31 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.33 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
139.23 USD (13 580 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
31 (139.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.23 USD (31)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
85.18%
Maks. mevduat yükü:
104.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (29.03%)
Satış işlemleri:
22 (70.97%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.49 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
15.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.51% (57.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.33 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +139.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live27
|0.24 × 58
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 222
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|1.67 × 15
|
ICMarketsSC-Live14
|1.74 × 42
|
Pepperstone-Edge07
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.80 × 35
|
Tickmill-Live08
|2.83 × 12
|
TradersGlobalGroup-Live
|3.80 × 5
|
VantageInternational-Live 8
|4.00 × 1
|
CityIndexAU-Live 101
|6.47 × 55
|
XMTrading-Real 256
|9.80 × 10
|
FBS-Real-3
|11.32 × 423
|
FBS-Real-9
|11.39 × 74
|
Alpari-ECN1
|13.00 × 1
Axiom King – Precision Trading Signals
Axiom King delivers consistent, high-quality trading signals built on disciplined risk management and a proven forex strategy. Focused on capital preservation and steady growth, each trade is carefully selected using a combination of technical precision, correlation analysis, and market timing.
Subscribers benefit from:
📈 Consistent performance with transparency.
🔒 Strict risk control on every trade.
⚖ Balanced strategy blending short-term opportunities with long-term stability.
🌍 Designed for traders seeking reliable growth without reckless risk.
Whether you’re a beginner looking to grow steadily or an experienced trader seeking an additional edge, Axiom King offers signals backed by professionalism, discipline, and experience.
