Nayan Moni

Mytradeprince

Nayan Moni
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
59 (93.65%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (6.35%)
En iyi işlem:
26.06 USD
En kötü işlem:
-19.89 USD
Brüt kâr:
195.98 USD (3 563 456 pips)
Brüt zarar:
-21.77 USD (21 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (145.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.80 USD (32)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
1.14%
Maks. mevduat yükü:
4.41%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.74
Alış işlemleri:
52 (82.54%)
Satış işlemleri:
11 (17.46%)
Kâr faktörü:
9.00
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-5.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-19.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.89 USD (1)
Aylık büyüme:
0.92%
Yıllık tahmin:
11.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.94 USD (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.59% (19.94 USD)
Varlığa göre:
1.28% (5.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 60
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 194
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 194K
USDJPY 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.06 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +145.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapitalLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 09:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 13:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.