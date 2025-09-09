- Büyüme
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
40 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (37.50%)
En iyi işlem:
2.32 EUR
En kötü işlem:
-11.50 EUR
Brüt kâr:
41.14 EUR (6 215 pips)
Brüt zarar:
-91.65 EUR (11 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.98 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
97.82%
Maks. mevduat yükü:
14.61%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
27 (42.19%)
Satış işlemleri:
37 (57.81%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-0.79 EUR
Ortalama kâr:
1.03 EUR
Ortalama zarar:
-3.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-42.00 EUR (4)
Aylık büyüme:
-13.23%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.01 EUR
Maksimum:
64.72 EUR (24.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.97% (65.23 EUR)
Varlığa göre:
33.06% (99.74 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|30
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|13
|AUDNZD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-42
|AUDCAD
|-23
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|-2.7K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|293
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.32 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.82 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EverestCM-Live
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
Axiory-Live
|0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 36
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
|0.64 × 471
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
ICMarketsSC-MT5
|0.65 × 2191
Exness-MT5Real8
|0.70 × 478
XMTrading-MT5 3
|0.72 × 5605
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 111
