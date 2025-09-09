SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HAMAA
Leonidas Bokias

HAMAA

Leonidas Bokias
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
40 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (37.50%)
En iyi işlem:
2.32 EUR
En kötü işlem:
-11.50 EUR
Brüt kâr:
41.14 EUR (6 215 pips)
Brüt zarar:
-91.65 EUR (11 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.98 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
97.82%
Maks. mevduat yükü:
14.61%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
27 (42.19%)
Satış işlemleri:
37 (57.81%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-0.79 EUR
Ortalama kâr:
1.03 EUR
Ortalama zarar:
-3.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-42.00 EUR (4)
Aylık büyüme:
-13.23%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.01 EUR
Maksimum:
64.72 EUR (24.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.97% (65.23 EUR)
Varlığa göre:
33.06% (99.74 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 30
AUDCAD 20
NZDCAD 13
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -42
AUDCAD -23
NZDCAD 6
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4.1K
AUDCAD -2.7K
NZDCAD 1.1K
AUDNZD 293
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.32 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.82 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 36
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.64 × 471
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ICMarketsSC-MT5
0.65 × 2191
Exness-MT5Real8
0.70 × 478
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5605
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 111
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.09 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.