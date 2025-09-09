- Büyüme
İşlemler:
482
Kârla kapanan işlemler:
414 (85.89%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (14.11%)
En iyi işlem:
250.02 USD
En kötü işlem:
-1 711.70 USD
Brüt kâr:
6 394.78 USD (51 424 pips)
Brüt zarar:
-6 671.66 USD (50 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (232.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 306.81 USD (23)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.31%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
247 (51.24%)
Satış işlemleri:
235 (48.76%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
15.45 USD
Ortalama zarar:
-98.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-187.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 750.57 USD (3)
Aylık büyüme:
5.27%
Yıllık tahmin:
63.89%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 368.96 USD
Maksimum:
2 529.92 USD (67.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.47% (2 529.92 USD)
Varlığa göre:
52.62% (2 732.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|468
|XAUUSD.r
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.r
|498
|XAUUSD.r
|-768
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.r
|2K
|XAUUSD.r
|-1.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
As a dedicated GBP/USD trader, my edge comes from a synergistic partnership between technology and discretion. My strategy is rooted in automated systems: Expert Advisors (EAs) handle precise order execution, backtested strategy validation, and unwavering risk management. I complement this technological framework with manual analysis for high-level market sentiment, fundamental shifts, and anomaly detection—fine-tuning entries, exits, and overall strategy. This dual approach ensures disciplined, emotion-free trading while remaining adaptive to the dynamic macro-economic forces driving the Cable.
