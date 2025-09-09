SinyallerBölümler
Ruyi Jiang

GBPUSD Royal

Ruyi Jiang
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
482
Kârla kapanan işlemler:
414 (85.89%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (14.11%)
En iyi işlem:
250.02 USD
En kötü işlem:
-1 711.70 USD
Brüt kâr:
6 394.78 USD (51 424 pips)
Brüt zarar:
-6 671.66 USD (50 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (232.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 306.81 USD (23)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.31%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
247 (51.24%)
Satış işlemleri:
235 (48.76%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
15.45 USD
Ortalama zarar:
-98.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-187.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 750.57 USD (3)
Aylık büyüme:
5.27%
Yıllık tahmin:
63.89%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 368.96 USD
Maksimum:
2 529.92 USD (67.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.47% (2 529.92 USD)
Varlığa göre:
52.62% (2 732.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.r 468
XAUUSD.r 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.r 498
XAUUSD.r -768
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.r 2K
XAUUSD.r -1.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

As a dedicated GBP/USD trader, my edge comes from a synergistic partnership between technology and discretion. My strategy is rooted in automated systems: Expert Advisors (EAs) handle precise order execution, backtested strategy validation, and unwavering risk management. I complement this technological framework with manual analysis for high-level market sentiment, fundamental shifts, and anomaly detection—fine-tuning entries, exits, and overall strategy. This dual approach ensures disciplined, emotion-free trading while remaining adaptive to the dynamic macro-economic forces driving the Cable.


İnceleme yok
