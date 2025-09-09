SinyallerBölümler
Ervan Chandra Gunawan

SSMARTBOT V4 ONE SHOOT

Ervan Chandra Gunawan
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 800 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
23 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (30.30%)
En iyi işlem:
388.50 USD
En kötü işlem:
-411.55 USD
Brüt kâr:
1 720.22 USD (175 439 pips)
Brüt zarar:
-2 754.85 USD (274 234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (167.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
631.85 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
54.01%
Maks. mevduat yükü:
8.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
20 (60.61%)
Satış işlemleri:
13 (39.39%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-31.35 USD
Ortalama kâr:
74.79 USD
Ortalama zarar:
-275.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-916.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-916.49 USD (3)
Aylık büyüme:
-64.27%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 219.95 USD
Maksimum:
1 850.57 USD (50.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.44% (1 850.52 USD)
Varlığa göre:
50.00% (407.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.y 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.y -1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.y -99K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +388.50 USD
En kötü işlem: -412 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +167.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -916.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooFinancialFutures-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

🔥 SSmartbot V2 – ONE SHOOT - Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  •  Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


