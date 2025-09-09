SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Toberscalp
Roelof J Rijken

Toberscalp

Roelof J Rijken
0 inceleme
142 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -15%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
260 (52.73%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (47.26%)
En iyi işlem:
33.30 EUR
En kötü işlem:
-50.87 EUR
Brüt kâr:
504.00 EUR (53 413 pips)
Brüt zarar:
-631.57 EUR (108 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (16.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
50.26 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
1.04%
Maks. mevduat yükü:
61.75%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
296 (60.04%)
Satış işlemleri:
197 (39.96%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.26 EUR
Ortalama kâr:
1.94 EUR
Ortalama zarar:
-2.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-19.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-135.73 EUR (12)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
9.13%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
188.11 EUR
Maksimum:
235.23 EUR (22.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.16% (217.64 EUR)
Varlığa göre:
2.41% (6.39 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 129
GBPUSD 125
XAUUSD 107
USDJPY 27
AUDCAD 23
NZDCAD 21
AUDNZD 16
USTEC 7
BTCUSD 5
USDCHF 4
GBPJPY 4
EURCHF 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDCAD 3
DE40 3
XAUAUD 1
CADJPY 1
GBPAUD 1
XAUEUR 1
EURGBP 1
TSLA.NAS 1
NZDCHF 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 55
GBPUSD 7
XAUUSD -175
USDJPY -26
AUDCAD 11
NZDCAD 9
AUDNZD 2
USTEC 11
BTCUSD -7
USDCHF -7
GBPJPY 4
EURCHF -34
AUDUSD -5
EURJPY -38
USDCAD -1
DE40 4
XAUAUD 2
CADJPY 32
GBPAUD 2
XAUEUR 0
EURGBP 2
TSLA.NAS 2
NZDCHF 0
CHFJPY 0
CADCHF 0
US30 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -569
GBPUSD 205
XAUUSD -1.5K
USDJPY -40
AUDCAD -2.2K
NZDCAD -804
AUDNZD 482
USTEC 9.9K
BTCUSD -66K
USDCHF -93
GBPJPY 572
EURCHF -491
AUDUSD -49
EURJPY -423
USDCAD -43
DE40 3.8K
XAUAUD 59
CADJPY 792
GBPAUD 376
XAUEUR -19
EURGBP 190
TSLA.NAS 206
NZDCHF -20
CHFJPY 32
CADCHF 0
US30 980
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.30 EUR
En kötü işlem: -51 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +16.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -19.33 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.57 × 77
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.90 × 91
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real12
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FxPro-MT5 Live02
1.57 × 143
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
Coinexx-Live
1.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 987
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
OneRoyal-Server
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.03 × 3762
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
78 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Breakout strategy on gold
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 15:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 15:33
Trading operations on the account were performed for only 84 days. This comprises 8.35% of days out of the 1006 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
80% of trades performed within 36 days. This comprises 3.58% of days out of the 1006 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Toberscalp
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
258
EUR
142
75%
493
52%
1%
0.79
-0.26
EUR
29%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.