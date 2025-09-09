- Büyüme
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
260 (52.73%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (47.26%)
En iyi işlem:
33.30 EUR
En kötü işlem:
-50.87 EUR
Brüt kâr:
504.00 EUR (53 413 pips)
Brüt zarar:
-631.57 EUR (108 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (16.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
50.26 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
1.04%
Maks. mevduat yükü:
61.75%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
296 (60.04%)
Satış işlemleri:
197 (39.96%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.26 EUR
Ortalama kâr:
1.94 EUR
Ortalama zarar:
-2.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-19.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-135.73 EUR (12)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
9.13%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
188.11 EUR
Maksimum:
235.23 EUR (22.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.16% (217.64 EUR)
Varlığa göre:
2.41% (6.39 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|GBPUSD
|125
|XAUUSD
|107
|USDJPY
|27
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|21
|AUDNZD
|16
|USTEC
|7
|BTCUSD
|5
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|3
|USDCAD
|3
|DE40
|3
|XAUAUD
|1
|CADJPY
|1
|GBPAUD
|1
|XAUEUR
|1
|EURGBP
|1
|TSLA.NAS
|1
|NZDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|CADCHF
|1
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|55
|GBPUSD
|7
|XAUUSD
|-175
|USDJPY
|-26
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|2
|USTEC
|11
|BTCUSD
|-7
|USDCHF
|-7
|GBPJPY
|4
|EURCHF
|-34
|AUDUSD
|-5
|EURJPY
|-38
|USDCAD
|-1
|DE40
|4
|XAUAUD
|2
|CADJPY
|32
|GBPAUD
|2
|XAUEUR
|0
|EURGBP
|2
|TSLA.NAS
|2
|NZDCHF
|0
|CHFJPY
|0
|CADCHF
|0
|US30
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-569
|GBPUSD
|205
|XAUUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-40
|AUDCAD
|-2.2K
|NZDCAD
|-804
|AUDNZD
|482
|USTEC
|9.9K
|BTCUSD
|-66K
|USDCHF
|-93
|GBPJPY
|572
|EURCHF
|-491
|AUDUSD
|-49
|EURJPY
|-423
|USDCAD
|-43
|DE40
|3.8K
|XAUAUD
|59
|CADJPY
|792
|GBPAUD
|376
|XAUEUR
|-19
|EURGBP
|190
|TSLA.NAS
|206
|NZDCHF
|-20
|CHFJPY
|32
|CADCHF
|0
|US30
|980
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.30 EUR
En kötü işlem: -51 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +16.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -19.33 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.35 × 107
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 77
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.84 × 187
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.90 × 91
|
TitanFX-MT5-01
|1.11 × 94
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|1.57 × 143
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.60 × 212
|
Coinexx-Live
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 987
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.03 × 3762
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 333
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
Darwinex-Live
|2.57 × 146
|
Axiory-Live
|2.57 × 61
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
