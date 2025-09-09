SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / H PAK HONG DECODE 2052406
Cheung Fai Alex Yu

H PAK HONG DECODE 2052406

Cheung Fai Alex Yu
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
DecodeGlobalLtd-Main Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
21 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (36.36%)
En iyi işlem:
2 244.32 USD
En kötü işlem:
-2 134.40 USD
Brüt kâr:
12 352.99 USD (8 929 pips)
Brüt zarar:
-7 729.12 USD (2 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3 470.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 470.72 USD (8)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
4.18%
Maks. mevduat yükü:
34.51%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
2.00
Alış işlemleri:
17 (51.52%)
Satış işlemleri:
16 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
140.12 USD
Ortalama kâr:
588.24 USD
Ortalama zarar:
-644.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 561.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 307.68 USD (2)
Aylık büyüme:
76.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 307.68 USD (18.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.17% (2 293.16 USD)
Varlığa göre:
18.34% (1 210.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.PRO 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.PRO 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.PRO 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 244.32 USD
En kötü işlem: -2 134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 470.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 561.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DecodeGlobalLtd-Main Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.09 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 03:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 07:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 07:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 07:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
