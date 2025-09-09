SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / H PAK HONG GOMARKETS 73103920
Cheung Fai Alex Yu

H PAK HONG GOMARKETS 73103920

Cheung Fai Alex Yu
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
En iyi işlem:
1 711.00 USD
En kötü işlem:
-745.28 USD
Brüt kâr:
7 312.53 USD (6 124 pips)
Brüt zarar:
-1 848.11 USD (566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4 778.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 778.51 USD (8)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
6.13%
Maks. mevduat yükü:
33.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
9 (56.25%)
Satış işlemleri:
7 (43.75%)
Kâr faktörü:
3.96
Beklenen getiri:
341.53 USD
Ortalama kâr:
664.78 USD
Ortalama zarar:
-369.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 772.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 772.91 USD (4)
Aylık büyüme:
60.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 772.91 USD (12.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.13% (1 770.00 USD)
Varlığa göre:
20.33% (2 011.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 711.00 USD
En kötü işlem: -745 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 778.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 772.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 03:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 07:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 07:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 07:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
