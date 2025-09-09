Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07 0.00 × 1 OverflowingFinCapital-Live 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 14 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.25 × 154 Axi-US12-Live 1.29 × 7 ICMarketsSC-Live05 1.52 × 1946 Pepperstone-Edge11 1.82 × 710 Tickmill-Live05 1.95 × 1861 Pepperstone-Demo02 2.27 × 11 Pepperstone-Edge02 3.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 3.75 × 56 ICMarketsSC-Live12 4.00 × 1 Pepperstone-Edge05 4.07 × 44 ICMarkets-Live20 4.11 × 9 ICMarkets-Live10 4.50 × 44 ICMarketsSC-Live06 5.00 × 2 ICMarkets-Live04 8.50 × 2 ICMarketsSC-Live16 9.00 × 1 FBS-Real-7 13.00 × 4 6 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya