İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
21 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (41.67%)
En iyi işlem:
4 036.50 USD
En kötü işlem:
-3 801.90 USD
Brüt kâr:
22 690.67 USD (9 085 pips)
Brüt zarar:
-11 687.56 USD (2 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (5 711.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 711.33 USD (8)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
4.08%
Maks. mevduat yükü:
34.43%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
19 (52.78%)
Satış işlemleri:
17 (47.22%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
305.64 USD
Ortalama kâr:
1 080.51 USD
Ortalama zarar:
-779.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 392.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 928.05 USD (2)
Aylık büyüme:
93.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 928.05 USD (16.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.32% (3 928.05 USD)
Varlığa göre:
19.31% (2 077.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 036.50 USD
En kötü işlem: -3 802 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 711.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 392.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 14
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.25 × 154
|
Axi-US12-Live
|1.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Pepperstone-Edge11
|1.82 × 710
|
Tickmill-Live05
|1.95 × 1861
|
Pepperstone-Demo02
|2.27 × 11
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|3.75 × 56
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|4.07 × 44
|
ICMarkets-Live20
|4.11 × 9
|
ICMarkets-Live10
|4.50 × 44
|
ICMarketsSC-Live06
|5.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|8.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|9.00 × 1
|
FBS-Real-7
|13.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
112%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
5
100%
36
58%
4%
1.94
305.64
USD
USD
19%
1:500