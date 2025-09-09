- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
1 866.90 USD
En kötü işlem:
-879.12 USD
Brüt kâr:
8 207.76 USD (63 520 pips)
Brüt zarar:
-2 091.06 USD (5 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (5 150.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 150.96 USD (8)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
6.12%
Maks. mevduat yükü:
32.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
9 (56.25%)
Satış işlemleri:
7 (43.75%)
Kâr faktörü:
3.93
Beklenen getiri:
382.29 USD
Ortalama kâr:
683.98 USD
Ortalama zarar:
-522.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 059.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 059.13 USD (3)
Aylık büyüme:
62.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 059.13 USD (13.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.01% (2 059.13 USD)
Varlığa göre:
19.07% (2 042.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|58K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 866.90 USD
En kötü işlem: -879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 150.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 059.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
|
Exness-Real18
|3.12 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|8.15 × 13
|
Alpari-Standard3
|10.81 × 26
|
OctaFX-Real
|11.78 × 9
|
EGlobal-Classic3
|17.20 × 133
|
EGlobalTrade-Classic3
|17.46 × 281
|
RoboForex-ECN-3
|23.03 × 221
|
RoboForex-Prime
|23.90 × 112
|
FXOpen-ECN Live Server
|25.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|25.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|28.10 × 21
