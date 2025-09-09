SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SignalteteXM2
Phawin Tirasa

SignalteteXM2

Phawin Tirasa
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
36 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (29.41%)
En iyi işlem:
12.80 USD
En kötü işlem:
-13.57 USD
Brüt kâr:
90.91 USD (7 845 pips)
Brüt zarar:
-65.05 USD (6 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (17.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.51 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
28.81%
Maks. mevduat yükü:
3.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
28 (54.90%)
Satış işlemleri:
23 (45.10%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
2.53 USD
Ortalama zarar:
-4.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.05 USD (3)
Aylık büyüme:
44.51%
Yıllık tahmin:
540.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.75 USD
Maksimum:
22.00 USD (16.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.53% (18.36 USD)
Varlığa göre:
2.51% (12.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 9
USDJPY 8
USDCHF 6
EURUSD 5
CADJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 3
GBPUSD 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
NZDJPY 2
NZDUSD 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -13
USDJPY 22
USDCHF 11
EURUSD 15
CADJPY -4
AUDJPY 0
GBPJPY -2
GBPUSD 7
GBPCAD 5
EURAUD 3
AUDCAD -8
EURJPY -4
NZDJPY 6
NZDUSD -3
EURNZD -9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -992
USDJPY 2.2K
USDCHF 922
EURUSD 429
CADJPY -634
AUDJPY -30
GBPJPY -305
GBPUSD 389
GBPCAD 712
EURAUD 505
AUDCAD -496
EURJPY -630
NZDJPY 432
NZDUSD -273
EURNZD -686
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.80 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.03 × 184
XMGlobal-MT5 12
0.08 × 12
XMGlobal-MT5 8
0.09 × 22
Tickmill-Live
0.23 × 74
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
0.32 × 431
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
Alpari-MT5
0.35 × 160
XMGlobal-MT5
0.42 × 55
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.63 × 54
XMGlobal-MT5 14
0.67 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.81 × 363
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 07:40
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 15.08% of days out of the 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SignalteteXM2
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
503
USD
35
0%
51
70%
29%
1.39
0.51
USD
11%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.