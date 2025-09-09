SinyallerBölümler
Phawin Tirasa

SignalteteXM1

Phawin Tirasa
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
39 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (27.78%)
En iyi işlem:
6.78 USD
En kötü işlem:
-9.42 USD
Brüt kâr:
80.69 USD (8 563 pips)
Brüt zarar:
-70.14 USD (7 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (8.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.54 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
26.31%
Maks. mevduat yükü:
1.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
28 (51.85%)
Satış işlemleri:
26 (48.15%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-4.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.76 USD (2)
Aylık büyüme:
5.67%
Yıllık tahmin:
68.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.19 USD
Maksimum:
21.98 USD (16.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.03% (19.07 USD)
Varlığa göre:
2.00% (8.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 9
USDCAD 7
USDCHF 6
EURCAD 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 3
GBPJPY 3
GBPCAD 2
EURAUD 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
NZDJPY 2
CADCHF 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 17
USDCAD -10
USDCHF 11
EURCAD -12
CADJPY 1
AUDJPY 3
GBPUSD 11
EURUSD -2
GBPJPY -2
GBPCAD 5
EURAUD 3
AUDCAD -8
EURJPY -4
NZDJPY 6
CADCHF 1
EURNZD -9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.2K
USDCAD -1.1K
USDCHF 951
EURCAD -1.7K
CADJPY 107
AUDJPY 242
GBPUSD 729
EURUSD -155
GBPJPY -287
GBPCAD 759
EURAUD 502
AUDCAD -496
EURJPY -634
NZDJPY 407
CADCHF 64
EURNZD -697
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.78 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
XMMena-MT5
0.00 × 5
Exness-MT5Real2
0.03 × 184
XMGlobal-MT5 12
0.08 × 13
XMGlobal-MT5 8
0.09 × 22
Tickmill-Live
0.22 × 78
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
0.32 × 431
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
Alpari-MT5
0.35 × 160
XMGlobal-MT5
0.41 × 59
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.67 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
Exness-MT5Real5
0.88 × 578
14 daha fazla...
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 13.18% of days out of the 258 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 82 days
