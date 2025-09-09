SinyallerBölümler
Michael John Malkinson

XNine9isBack

0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
757
Kârla kapanan işlemler:
671 (88.63%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (11.36%)
En iyi işlem:
906.00 USD
En kötü işlem:
-586.50 USD
Brüt kâr:
7 940.06 USD (190 125 pips)
Brüt zarar:
-4 405.69 USD (57 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (194.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
906.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.51%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
240
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
287 (37.91%)
Satış işlemleri:
470 (62.09%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
4.67 USD
Ortalama kâr:
11.83 USD
Ortalama zarar:
-51.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-202.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-746.00 USD (2)
Aylık büyüme:
37.72%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.23 USD
Maksimum:
1 089.84 USD (8.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.06% (1 073.52 USD)
Varlığa göre:
18.02% (2 177.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 100
EURCAD 76
GBPNZD 68
AUDCAD 61
EURJPY 59
GBPCAD 30
AUDUSD 30
GBPSGD 28
NZDCAD 27
CADCHF 26
GBPAUD 25
EURAUD 23
EURGBP 18
USDCHF 17
CHFSGD 17
EURUSD 13
USDCAD 13
NZDUSD 12
EURNZD 12
EURCHF 11
NZDJPY 11
NZDCHF 10
GBPUSD 10
AUDSGD 10
AUDJPY 9
SGDJPY 7
GBPCHF 5
USDSGD 5
EURSGD 5
CHFJPY 5
CADJPY 4
AUDCHF 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
AUDNZD 1
BTCUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
EURCAD 167
GBPNZD 54
AUDCAD 410
EURJPY 34
GBPCAD 173
AUDUSD 64
GBPSGD 19
NZDCAD 247
CADCHF 122
GBPAUD 113
EURAUD 207
EURGBP -81
USDCHF -129
CHFSGD 49
EURUSD 375
USDCAD 119
NZDUSD 86
EURNZD -222
EURCHF 32
NZDJPY 10
NZDCHF 12
GBPUSD -30
AUDSGD 35
AUDJPY 7
SGDJPY 7
GBPCHF -19
USDSGD 16
EURSGD 19
CHFJPY 9
CADJPY 12
AUDCHF -19
USDJPY 5
GBPJPY 3
AUDNZD 0
BTCUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
EURCAD 8.8K
GBPNZD 10K
AUDCAD 3.4K
EURJPY 6.1K
GBPCAD 4.9K
AUDUSD 2K
GBPSGD 2.9K
NZDCAD 3.6K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 3.9K
EURAUD 4.6K
EURGBP 154
USDCHF 271
CHFSGD 4.1K
EURUSD 3.6K
USDCAD 1.7K
NZDUSD 1.2K
EURNZD -754
EURCHF 403
NZDJPY 1.5K
NZDCHF 951
GBPUSD 571
AUDSGD 753
AUDJPY 1.4K
SGDJPY 1.2K
GBPCHF 302
USDSGD 491
EURSGD 1.2K
CHFJPY 1.4K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 38
USDJPY 758
GBPJPY 516
AUDNZD 76
BTCUSD 5.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +906.00 USD
En kötü işlem: -587 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +194.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10782
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
143 daha fazla...
Running an expertly chosen and customised selection of EA's
My signal offers maximum diversity, trading 35 different pairs.
İnceleme yok
2025.09.10 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 07:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 06:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 06:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XNine9isBack
Ayda 50 USD
38%
0
0
USD
12K
USD
5
93%
757
88%
100%
1.80
4.67
USD
18%
1:500
