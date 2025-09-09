SinyallerBölümler
Phawin Tirasa

SignalteteIC1

Phawin Tirasa
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
41 (66.12%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (33.87%)
En iyi işlem:
7.38 USD
En kötü işlem:
-9.23 USD
Brüt kâr:
94.86 USD (10 102 pips)
Brüt zarar:
-82.25 USD (10 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (18.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.05 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
27.31%
Maks. mevduat yükü:
6.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
30 (48.39%)
Satış işlemleri:
32 (51.61%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-3.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.18 USD (3)
Aylık büyüme:
4.47%
Yıllık tahmin:
54.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.52 USD
Maksimum:
20.47 USD (17.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.22% (20.47 USD)
Varlığa göre:
3.91% (8.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 8
USDJPY 8
USDCHF 7
EURUSD 7
CADJPY 6
GBPUSD 6
EURNZD 3
EURAUD 3
GBPJPY 3
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
NZDJPY 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -10
USDJPY 18
USDCHF 15
EURUSD 6
CADJPY -8
GBPUSD -5
EURNZD -12
EURAUD 6
GBPJPY -2
GBPCAD 6
AUDCAD -3
EURJPY -4
NZDJPY 6
GBPAUD 3
NZDUSD -3
AUDJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -1.1K
USDJPY 2.2K
USDCHF 1.3K
EURUSD 592
CADJPY -1.2K
GBPUSD -853
EURNZD -2K
EURAUD 916
GBPJPY -263
GBPCAD 776
AUDCAD -481
EURJPY -638
NZDJPY 449
GBPAUD 432
NZDUSD -258
AUDJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.38 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Axiory-Live
0.33 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.37 × 35
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 167
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 514
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.59 × 6194
ForexClub-MT5 Real Server
0.62 × 500
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5667
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 234 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 07:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SignalteteIC1
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
215
USD
35
0%
62
66%
27%
1.15
0.20
USD
16%
1:200
