- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
22 (95.65%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.35%)
En iyi işlem:
20.27 USD
En kötü işlem:
-18.27 USD
Brüt kâr:
89.92 USD (7 530 pips)
Brüt zarar:
-18.27 USD (1 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (80.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.59 USD (19)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
27.05%
Maks. mevduat yükü:
4.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.92
Alış işlemleri:
20 (86.96%)
Satış işlemleri:
3 (13.04%)
Kâr faktörü:
4.92
Beklenen getiri:
3.12 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-18.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.27 USD (1)
Aylık büyüme:
7.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.27 USD (1.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.75% (18.27 USD)
Varlığa göre:
8.79% (90.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.27 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +80.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Profitable
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
23
95%
27%
4.92
3.12
USD
USD
9%
1:500