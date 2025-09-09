SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SSMARTBOT V2 SPIDER JARING
Ervan Chandra Gunawan

SSMARTBOT V2 SPIDER JARING

Ervan Chandra Gunawan
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 800 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
83 (60.14%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (39.86%)
En iyi işlem:
403.95 USD
En kötü işlem:
-506.95 USD
Brüt kâr:
9 358.98 USD (937 952 pips)
Brüt zarar:
-9 511.39 USD (950 404 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (668.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
902.85 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
91.17%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
81 (58.70%)
Satış işlemleri:
57 (41.30%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-1.10 USD
Ortalama kâr:
112.76 USD
Ortalama zarar:
-172.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-862.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-923.60 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
627.46 USD
Maksimum:
2 706.60 USD (12.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.21% (2 696.65 USD)
Varlığa göre:
8.13% (1 700.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s -152
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s -12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +403.95 USD
En kötü işlem: -507 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +668.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -862.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooFinancialFutures-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🕷️ SSmartbot V2 Spider PRO – Layering Strategy
EA otomatis dengan strategi Spider Layering, dirancang untuk menangkap peluang pasar dengan menebar order berlapis di berbagai level harga. Cocok untuk market yang volatile seperti XAU/USD (Gold).

Fitur Utama:

  • 🕸️ Spider Strategy (Layering Grid) → membuka posisi berlapis untuk memaksimalkan peluang.

  • 🎯 Optimasi entry di zona Support & Resistance.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → analisa tren berbasis data cerdas.

  • ⏱ Auto-trade 24/5 dengan eksekusi cepat & stabil.

  • 📊 Money Management otomatis (SL, TP, Lot & Daily Guard).

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) timeframe M1-M5



İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 04:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SSMARTBOT V2 SPIDER JARING
Ayda 800 USD
-1%
0
0
USD
20K
USD
4
99%
138
60%
91%
0.98
-1.10
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.