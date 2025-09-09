- Büyüme
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
33 (55.93%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (44.07%)
En iyi işlem:
5.29 USD
En kötü işlem:
-8.85 USD
Brüt kâr:
61.90 USD (9 299 pips)
Brüt zarar:
-43.84 USD (6 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (13.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.84 USD (8)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
26 (44.07%)
Satış işlemleri:
33 (55.93%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-21.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.39 USD (8)
Aylık büyüme:
0.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 USD
Maksimum:
21.39 USD (0.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.42% (21.39 USD)
Varlığa göre:
2.13% (106.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|226
|AUDCAD
|1.5K
|NZDCAD
|839
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.29 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +13.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
-Locking Follow Trend
-3 pair
-SL each entry
-3 pair
-SL each entry
