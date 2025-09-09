SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Sniper
Muhardi

Gold Sniper

Muhardi
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 226%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
279 (93.93%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (6.06%)
En iyi işlem:
20.64 USD
En kötü işlem:
-20.40 USD
Brüt kâr:
647.71 USD (434 769 pips)
Brüt zarar:
-195.74 USD (138 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
156 (335.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
335.75 USD (156)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
4.83%
Maks. mevduat yükü:
86.17%
En son işlem:
28 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
4.05
Alış işlemleri:
227 (76.43%)
Satış işlemleri:
70 (23.57%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
-10.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-102.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.91 USD (7)
Aylık büyüme:
34.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
111.48 USD (17.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.57% (111.48 USD)
Varlığa göre:
25.31% (161.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 297
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 452
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 296K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.64 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 156
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +335.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.10 08:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 19:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 04:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 04:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Sniper
Ayda 60 USD
226%
0
0
USD
0
USD
2
0%
297
93%
5%
3.30
1.52
USD
25%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.