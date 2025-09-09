SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / F21
Ferina Lestari Candrasetya Dharma

F21

Ferina Lestari Candrasetya Dharma
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 750 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
Exness-MT5Real7
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
26 (45.61%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (54.39%)
En iyi işlem:
173.74 USD
En kötü işlem:
-98.47 USD
Brüt kâr:
2 990.75 USD (211 782 pips)
Brüt zarar:
-1 669.46 USD (136 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (631.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
631.31 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
2.49%
Maks. mevduat yükü:
80.19%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
37 (64.91%)
Satış işlemleri:
20 (35.09%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
23.18 USD
Ortalama kâr:
115.03 USD
Ortalama zarar:
-53.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-84.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.72 USD (3)
Aylık büyüme:
-10.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.68 USD
Maksimum:
331.76 USD (13.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.34% (331.41 USD)
Varlığa göre:
10.04% (75.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 75K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +173.74 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +631.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.12 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 01:14
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.09 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
F21
Ayda 750 USD
-17%
0
0
USD
1K
USD
11
0%
57
45%
2%
1.79
23.18
USD
35%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.