İşlemler:
3 260
Kârla kapanan işlemler:
2 032 (62.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 228 (37.67%)
En iyi işlem:
21 720.00 USD
En kötü işlem:
-13 770.00 USD
Brüt kâr:
163 080.68 USD (143 544 pips)
Brüt zarar:
-110 085.01 USD (285 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (234.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82 039.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
36.47%
Maks. mevduat yükü:
18.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
396
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
1 831 (56.17%)
Satış işlemleri:
1 429 (43.83%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
16.26 USD
Ortalama kâr:
80.26 USD
Ortalama zarar:
-89.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-52 540.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52 540.75 USD (14)
Aylık büyüme:
5.23%
Yıllık tahmin:
63.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 909.65 USD
Maksimum:
52 540.75 USD (4.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (52 536.25 USD)
Varlığa göre:
7.55% (76 698.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3260
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-142K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21 720.00 USD
En kötü işlem: -13 770 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +234.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -52 540.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NewtonGlobal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.1M
USD
USD
14
99%
3 260
62%
36%
1.48
16.26
USD
USD
8%
1:500