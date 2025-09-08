SinyallerBölümler
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP82

0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
NewtonGlobal-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 260
Kârla kapanan işlemler:
2 032 (62.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 228 (37.67%)
En iyi işlem:
21 720.00 USD
En kötü işlem:
-13 770.00 USD
Brüt kâr:
163 080.68 USD (143 544 pips)
Brüt zarar:
-110 085.01 USD (285 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (234.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82 039.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
36.47%
Maks. mevduat yükü:
18.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
396
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
1 831 (56.17%)
Satış işlemleri:
1 429 (43.83%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
16.26 USD
Ortalama kâr:
80.26 USD
Ortalama zarar:
-89.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-52 540.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52 540.75 USD (14)
Aylık büyüme:
5.23%
Yıllık tahmin:
63.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 909.65 USD
Maksimum:
52 540.75 USD (4.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (52 536.25 USD)
Varlığa göre:
7.55% (76 698.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3260
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 53K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -142K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21 720.00 USD
En kötü işlem: -13 770 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +234.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -52 540.75 USD

info +55(88)997318682
İnceleme yok
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
