Arshad Ali

Goldx

Arshad Ali
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -31%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
9 (36.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (64.00%)
En iyi işlem:
7.60 UST
En kötü işlem:
-22.20 UST
Brüt kâr:
26.33 UST (1 576 pips)
Brüt zarar:
-67.39 UST (3 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.25 UST)
Maksimum ardışık kâr:
11.25 UST (3)
Sharpe oranı:
-0.25
Alım-satım etkinliği:
2.76%
Maks. mevduat yükü:
21.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
11 (44.00%)
Satış işlemleri:
14 (56.00%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-1.64 UST
Ortalama kâr:
2.93 UST
Ortalama zarar:
-4.21 UST
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.23 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-40.46 UST (3)
Aylık büyüme:
-31.34%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.06 UST
Maksimum:
42.97 UST (32.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.53% (42.91 UST)
Varlığa göre:
14.30% (18.84 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -41
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.60 UST
En kötü işlem: -22 UST
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.25 UST
Maksimum ardışık zarar: -9.23 UST

ICT strategy with fixed lot sizing combines precision entries from Smart Money Concepts, focusing on liquidity sweeps and institutional order flow. Supply and demand zones guide trade direction, ensuring consistent risk with fixed lots and disciplined, high-probability execution.
2025.09.11 23:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 22:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 01:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 07:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 07:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 06:27
Share of trading days is too low
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 18:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
