İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
135 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (29.69%)
En iyi işlem:
14 874.16 USD
En kötü işlem:
-5 393.60 USD
Brüt kâr:
151 854.57 USD (88 921 pips)
Brüt zarar:
-53 410.71 USD (71 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (23 721.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44 429.86 USD (15)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
99.39%
Maks. mevduat yükü:
174.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
7.25
Alış işlemleri:
108 (56.25%)
Satış işlemleri:
84 (43.75%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
512.73 USD
Ortalama kâr:
1 124.85 USD
Ortalama zarar:
-937.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-6 261.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 811.24 USD (3)
Aylık büyüme:
95.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 186.52 USD
Maksimum:
13 586.77 USD (12.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.41% (13 586.77 USD)
Varlığa göre:
32.64% (44 971.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|USDJPY
|76
|WS30
|20
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|69K
|USDJPY
|21K
|WS30
|8.2K
|AUDUSD
|208
|EURUSD
|14
|GBPJPY
|59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|USDJPY
|14K
|WS30
|1.1K
|AUDUSD
|181
|EURUSD
|37
|GBPJPY
|63
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 874.16 USD
En kötü işlem: -5 394 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23 721.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 261.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Just follow and wait for your profits We are not here to gamble but to trade and make some profits from this market using psychological trading strategy.Depends on trend and breakout We do not promise you huge profits, but we promise you a success rate of over 80%.Although the account is large compared to some traders, you can rely on dividing the trades according to your capital.Place a 5 lot for every hundred thousand dollars .Or place between half a lot and one lot for a $10,000 account.0.05 Lot to 0.1 For every thousand dollars Do not invest less than this amount.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
USD
199K
USD
USD
5
0%
192
70%
99%
2.84
512.73
USD
USD
33%
1:200