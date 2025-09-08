- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
248 (96.12%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (3.88%)
En iyi işlem:
3.84 USD
En kötü işlem:
-4.36 USD
Brüt kâr:
202.38 USD (10 015 pips)
Brüt zarar:
-11.20 USD (555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (48.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.34 USD (60)
Sharpe oranı:
0.90
Alım-satım etkinliği:
98.64%
Maks. mevduat yükü:
11.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
42.48
Alış işlemleri:
59 (22.87%)
Satış işlemleri:
199 (77.13%)
Kâr faktörü:
18.07
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
0.82 USD
Ortalama zarar:
-1.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.50 USD (2)
Aylık büyüme:
19.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.50 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.44% (4.50 USD)
Varlığa göre:
28.57% (308.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|258
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.84 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 60
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +48.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.04 × 85
|
ICMarketsSC-Live18
|0.05 × 38
|
Exness-Real16
|0.08 × 26
|
Pepperstone-Demo02
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 59
|
Exness-Real2
|0.22 × 64
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.29 × 94
|
FusionMarkets-Live 2
|0.40 × 25
|
Axi-US02-Live
|0.44 × 398
|
Ava-Real 4
|0.50 × 4
|
FXCM-USDReal08
|0.67 × 3
|
Axi-US16-Live
|0.80 × 151
|
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 22
|
FPMarketsLLC-Live3
|1.03 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
258
96%
99%
18.06
0.74
USD
USD
29%
1:500