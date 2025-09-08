SinyallerBölümler
Zhikun Wang

Wzk81075731

Zhikun Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 112%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
36 (83.72%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (16.28%)
En iyi işlem:
22.00 USD
En kötü işlem:
-19.82 USD
Brüt kâr:
241.61 USD (12 924 pips)
Brüt zarar:
-83.78 USD (4 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (95.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.64 USD (18)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
19.86%
Maks. mevduat yükü:
10.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.73
Alış işlemleri:
15 (34.88%)
Satış işlemleri:
28 (65.12%)
Kâr faktörü:
2.88
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
6.71 USD
Ortalama zarar:
-11.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-23.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.45 USD (2)
Aylık büyüme:
39.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.45 USD (13.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.69% (23.45 USD)
Varlığa göre:
8.50% (25.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 40
CL-OIL 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 134
CL-OIL 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.9K
CL-OIL 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.00 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +95.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
We control risk, trading one trade at a time, with a $10 stop-loss and a $10 take-profit.

With a 1:1 profit/loss ratio, we strive for a high win rate.

My trading losses are clearly visible, and my trading is consistent and stable.
İnceleme yok
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.