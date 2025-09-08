- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
26 (46.42%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (53.57%)
En iyi işlem:
249.00 USD
En kötü işlem:
-210.05 USD
Brüt kâr:
4 872.51 USD (98 631 pips)
Brüt zarar:
-2 787.98 USD (54 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 581.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 581.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.36
Alış işlemleri:
37 (66.07%)
Satış işlemleri:
19 (33.93%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
37.22 USD
Ortalama kâr:
187.40 USD
Ortalama zarar:
-92.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-845.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-845.33 USD (7)
Aylık büyüme:
43.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 534.28 USD (18.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.32% (1 534.28 USD)
Varlığa göre:
4.29% (319.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|EURJPY
|-43
|USDJPY
|-62
|GBPJPY
|-68
|CADJPY
|51
|CHFJPY
|-58
|AUDJPY
|-51
|NZDJPY
|50
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|EURJPY
|-698
|USDJPY
|-1.1K
|GBPJPY
|-1.1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.00 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 581.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -845.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
5
0%
56
46%
100%
1.74
37.22
USD
USD
18%
1:50