- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
19 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (9.52%)
En iyi işlem:
15.31 USD
En kötü işlem:
-10.34 USD
Brüt kâr:
68.64 USD (6 857 pips)
Brüt zarar:
-10.56 USD (1 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (21.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.17 USD (6)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
12.11%
Maks. mevduat yükü:
20.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.62
Alış işlemleri:
11 (52.38%)
Satış işlemleri:
10 (47.62%)
Kâr faktörü:
6.50
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
3.61 USD
Ortalama zarar:
-5.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.34 USD (1)
Aylık büyüme:
32.72%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.34 USD (4.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.08% (10.34 USD)
Varlığa göre:
12.14% (12.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|48
|GBPUSD
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|GBPUSD
|955
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.31 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 85
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 31
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 81
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ExnessKE-MT5Real10
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.01 × 89
|
Exness-MT5Real5
|0.54 × 97
|
AdmiralMarkets-Live
|0.64 × 78
|
Exness-MT5Real15
|0.69 × 35
|
OctaFX-Real2
|0.80 × 51
|
Ava-Real 1-MT5
|0.85 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 309
|
Tickmill-Live
|1.28 × 71
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
3
90%
21
90%
12%
6.50
2.77
USD
USD
12%
1:200