İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
115 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (20.69%)
En iyi işlem:
29.06 USD
En kötü işlem:
-45.00 USD
Brüt kâr:
363.06 USD (36 236 pips)
Brüt zarar:
-332.72 USD (33 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (35.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.58 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
63.18%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
75 (51.72%)
Satış işlemleri:
70 (48.28%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-11.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-29.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.00 USD (2)
Aylık büyüme:
0.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.28 USD
Maksimum:
97.45 USD (1.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.93% (97.45 USD)
Varlığa göre:
2.05% (102.99 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
30
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.06 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
-Gold Only
-Locking
-SL each entry
-Gold Only
İnceleme yok
