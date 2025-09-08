SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ShenzaFX
Irfaq Miftakhul Firdauz

ShenzaFX

Irfaq Miftakhul Firdauz
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
XMGlobal-Real 17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
20 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.93%)
En iyi işlem:
45.97 USD
En kötü işlem:
-22.07 USD
Brüt kâr:
379.07 USD (15 084 pips)
Brüt zarar:
-59.70 USD (2 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (122.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
99.61%
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
10.43
Alış işlemleri:
5 (18.52%)
Satış işlemleri:
22 (81.48%)
Kâr faktörü:
6.35
Beklenen getiri:
11.83 USD
Ortalama kâr:
18.95 USD
Ortalama zarar:
-8.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.61 USD (2)
Aylık büyüme:
2.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.61 USD (0.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (30.61 USD)
Varlığa göre:
4.23% (290.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 8
USDJPY 6
AUDNZD 4
AUDCAD 3
USDCHF 2
USDCAD 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 112
USDJPY 81
AUDNZD 46
AUDCAD 30
USDCHF 9
USDCAD 13
EURCHF 8
CADJPY 20
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 4.1K
USDJPY 2.6K
AUDNZD 2K
AUDCAD 1K
USDCHF 187
USDCAD 600
EURCHF 202
CADJPY 1.5K
NZDCHF 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.97 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +122.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 27
xChief-Demo
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 17
Axi-US02-Live
0.00 × 6
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Capital.com-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Real Server
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 20
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 2
FTMO-Server
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.00 × 36
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 36
0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live02
0.00 × 25
DooFintech-Live 5
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
JDRSecurities-Live
0.02 × 83
53 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 21:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 09:26
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 12:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 12:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.