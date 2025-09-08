- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
20 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.93%)
En iyi işlem:
45.97 USD
En kötü işlem:
-22.07 USD
Brüt kâr:
379.07 USD (15 084 pips)
Brüt zarar:
-59.70 USD (2 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (122.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
99.61%
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
10.43
Alış işlemleri:
5 (18.52%)
Satış işlemleri:
22 (81.48%)
Kâr faktörü:
6.35
Beklenen getiri:
11.83 USD
Ortalama kâr:
18.95 USD
Ortalama zarar:
-8.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.61 USD (2)
Aylık büyüme:
2.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.61 USD (0.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (30.61 USD)
Varlığa göre:
4.23% (290.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|6
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|112
|USDJPY
|81
|AUDNZD
|46
|AUDCAD
|30
|USDCHF
|9
|USDCAD
|13
|EURCHF
|8
|CADJPY
|20
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|2.6K
|AUDNZD
|2K
|AUDCAD
|1K
|USDCHF
|187
|USDCAD
|600
|EURCHF
|202
|CADJPY
|1.5K
|NZDCHF
|14
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.97 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +122.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 27
|
xChief-Demo
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 17
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Capital.com-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
FTMO-Server
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 36
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 36
|0.00 × 2
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.00 × 25
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
JDRSecurities-Live
|0.02 × 83
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
7
0%
27
74%
100%
6.34
11.83
USD
USD
4%
1:500