Cheung Fai Alex Yu

H PAK HONG FXPRO 530101158

Cheung Fai Alex Yu
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
1 495.50 USD
En kötü işlem:
-477.44 USD
Brüt kâr:
6 718.98 USD (6 360 pips)
Brüt zarar:
-1 519.37 USD (483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4 315.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 315.86 USD (8)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
8.49%
Maks. mevduat yükü:
32.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
9 (56.25%)
Satış işlemleri:
7 (43.75%)
Kâr faktörü:
4.42
Beklenen getiri:
324.98 USD
Ortalama kâr:
559.92 USD
Ortalama zarar:
-379.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 353.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 353.33 USD (3)
Aylık büyüme:
67.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.45 USD
Maksimum:
1 396.84 USD (11.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.95% (1 387.88 USD)
Varlığa göre:
20.79% (1 754.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 5.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 5.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 495.50 USD
En kötü işlem: -477 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 315.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 353.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

大數據量化交易系統
投資於商品期貨及商品現貨的衍生品市場。通過對散戶交易及超過千家的經紀商報價和不同市場的同一個標的物的報價資料的大資料研究，進行中短期的量化交易，實現可以持續的，穩定且高於平均收益的超額回報。


İnceleme yok
2025.09.26 08:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 04:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 04:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Share of trading days is too low
2025.09.09 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 10:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
