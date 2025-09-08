- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
1 495.50 USD
En kötü işlem:
-477.44 USD
Brüt kâr:
6 718.98 USD (6 360 pips)
Brüt zarar:
-1 519.37 USD (483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4 315.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 315.86 USD (8)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
8.49%
Maks. mevduat yükü:
32.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
9 (56.25%)
Satış işlemleri:
7 (43.75%)
Kâr faktörü:
4.42
Beklenen getiri:
324.98 USD
Ortalama kâr:
559.92 USD
Ortalama zarar:
-379.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 353.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 353.33 USD (3)
Aylık büyüme:
67.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.45 USD
Maksimum:
1 396.84 USD (11.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.95% (1 387.88 USD)
Varlığa göre:
20.79% (1 754.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|5.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|5.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 495.50 USD
En kötü işlem: -477 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 315.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 353.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
大數據量化交易系統
投資於商品期貨及商品現貨的衍生品市場。通過對散戶交易及超過千家的經紀商報價和不同市場的同一個標的物的報價資料的大資料研究，進行中短期的量化交易，實現可以持續的，穩定且高於平均收益的超額回報。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
68%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
3
0%
16
75%
8%
4.42
324.98
USD
USD
21%
1:500