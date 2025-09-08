- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
14 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (22.22%)
En iyi işlem:
5.32 USD
En kötü işlem:
-0.43 USD
Brüt kâr:
45.93 USD (968 pips)
Brüt zarar:
-4.36 USD (8 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (31.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.21 USD (8)
Sharpe oranı:
1.24
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
6.38%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
26.31
Alış işlemleri:
12 (66.67%)
Satış işlemleri:
6 (33.33%)
Kâr faktörü:
10.53
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-1.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.86 USD (2)
Aylık büyüme:
4.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
1.58 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.09% (0.36 USD)
Varlığa göre:
4.45% (53.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|960
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Disclaimer:
Trading Forex and CFDs involves high risk and may not be suitable for all investors. Past performance does not guarantee future results. The signal provider is not responsible for any financial losses incurred while copying this signal. Subscribers should only trade with capital they can afford to lose. Please consider your own risk tolerance before subscribing.
Strategy Description:
No martingale, no grid. EA only opens a maximum of 2 positions at the same price per setup.
I usually withdraw profits once a week or every two weeks if the account is in profit.
Broker Recommendation:
Broker = IC Markets
Server = ICMarketsSC-MT5-2
Account type = RAW Spread
Leverage = 1:500
Minimum deposit = $1200
Note:
For the most accurate results, it is strongly recommended to use the same broker and account type.
Using a different broker or account type may result in differences in spread, slippage, entry, and exit prices.
This signal is designed for traders who value consistency, risk control, and long-term growth.
Thank you for your trust and support. Wishing you successful trading!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
18
77%
0%
10.53
2.31
USD
USD
4%
1:500