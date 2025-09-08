SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FERRARI
Sebastian Roberto Ferrari

FERRARI

Sebastian Roberto Ferrari
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 99%
VTMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
509
Kârla kapanan işlemler:
444 (87.22%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (12.77%)
En iyi işlem:
290.99 EUR
En kötü işlem:
-2 636.34 EUR
Brüt kâr:
13 780.08 EUR (236 648 pips)
Brüt zarar:
-6 868.58 EUR (355 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
170 (6 256.13 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6 256.13 EUR (170)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
377.81%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.74
Alış işlemleri:
243 (47.74%)
Satış işlemleri:
266 (52.26%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
13.58 EUR
Ortalama kâr:
31.04 EUR
Ortalama zarar:
-105.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-565.21 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 965.16 EUR (2)
Aylık büyüme:
35.89%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
989.15 EUR
Maksimum:
3 965.16 EUR (42.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.73% (1 096.49 EUR)
Varlığa göre:
84.95% (14 190.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-STD 451
BTCEUR 50
EURTRY-STD 5
ETHEUR 2
SOLUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-STD 8.5K
BTCEUR -590
EURTRY-STD 5
ETHEUR -20
SOLUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-STD 12K
BTCEUR -75K
EURTRY-STD 4.4K
ETHEUR -58K
SOLUSD -2.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.99 EUR
En kötü işlem: -2 636 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 170
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 256.13 EUR
Maksimum ardışık zarar: -565.21 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
